- Radu Nicolae locuia de cinci ani la Londra, unde era muncitor. Se stabilize in zoba Colindale, alaturi de iubita sa si de fiul sau de sase luni. Zona este una linistita, iar vecinii sunt socati de cele intamplate. Tanarul a fost gasit injunghiat in apartamentul sau duminica, 15 aprilie. A fost dus la…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Giurgiu au depistat un autoturism marca Mercedes Benz cautat pentru confiscare de autoritatile italiene. In data de 11.04.2018, in jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua formalitatile de…

- Tragedie in Marea Britanie. Un roman in varsta de 20 de ani a murit in brațele celui mai bun amic. Acesta a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial din Londra. Beniamin Pieknyi a sarit la bataie pentru a-și apara un prieten in timpul unei altercații produse in Stratford,…

- Caz incredibil in Brașov. Misiune inedita pentru polițiștii din județul Brașov! Totul a inceput dupa ce un barbat a fost tras pe dreapta pentru verificari din cauza numerelor de la mașina. In clipa in care individul le-a inmanat buletinul, dar și actele mașinii, oamenii legii au aflat informații pe…

- Reporterii DAS (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO) au intrat in posesia unor documente terifiante. Va prezentam, in exclusivitate, cum se executau asasinatele in serie comandate de Sergiu Bahaian, supranumit ”Calaul de boschetari”, cel care, in anii ’90, a initiat un joc piramidal in urma…

- Moarte cu semne de intrebare, la Londra, unde un barbat de 33 de ani, din judetul Iasi, a fost gasit fara suflare. Vestea i-a socat pe parintii lui care il stiau ca este bine. Victima a fost gasita de un vecin pe scarile blocului in care locuia, cu o lovitura puternica in zona capului.