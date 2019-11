Un roman va conduce Orchestra Nationala a Frantei

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit trebuie sa desemneze un comisar european in cazul in care face parte in continuare din Uniunea Europeana (UE) dupa 31 octombrie, a declarat joi viitoarea sefa a Comisiei Europene (CE) Ursula Von der Leyen. Mandatul lui Jean-Claude Juncker se incheie la 31 octombrie, data la care…

- Liderii UE nu au reusit sa ajunga la un acord in privinta inceperii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania, joi, la Bruxelles, in prima zi a reuniunii Consiliului European. "Exista o anumita dezamagire. Trebuie sa recunoastem ca nu am reusit sa ajungem la un consens pentru…

- Jumatate din gunoiul reciclat in Romania, in conditiile in care tara este "congestionata" de deseuri, provine din import, se arata intr-un material realizat de BBC. "De ce o tara care este deja congestionata de gunoi ar importa si mai mult?". Raspunsul oferit de Constantin Damov, CEO al Green…

- Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 165/2018, care prevede cresterea valorii tichetelor de masa de la 15 la 20 de lei. Initiatorii, un grup de deputati PSD, sustin ca valoarea actuala a unui tichet de masa, de 15,18…

- "Stonehenge-ul din Spania", asa cum este botezata o structura asemanatoare celei din Marea Britanie, dar mai veche, a iesit la iveala pentru prima oara in 50 de ani, pe fondul secetei severe. Monumentul din vestul Spaniei poate fi vizitat acum, dar nu pentru multa vreme, pentru ca foarte curand…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti a urcat in editia 2020 a prestigiosului Times Higher Education World University Ranking, clasandu-se pe locul 801-1000 in lume, categorie in care se afla si Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. In acelasi clasament sunt prezente pe locul…

- Roverul ExoMars, construit de Airbus, este pregatit sa inceapa testele necesare inainte de lansarea pe planeta Marte. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com, roverul Agentiei Spatiale Europene a fost trimis din Marea Britanie la Airbus, in Toulouse (Franta) . Aici vor avea…

- Visul multora dintre noi este sa renuntam la jobul care ne tine lipiti, zi de zi, de birou, sa ne luam rucsacul in spate si sa mergem unde vedem cu ochii. Cativa dintre noi reusesc, cu sacrificii, sa faca asta, in timp ce marea majoritate ramane cu visul. O companie vine insa cu o oferta cel…