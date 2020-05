Stiri pe aceeasi tema

- "In cursul zilei de ieri, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, in colaborare cu cei ai Politiei Orasului Uricani au depistat, in urma unei actiuni, un barbat de 39 de ani, din Uricani, fata de care, in data de 21. 05. 2020, autoritatile judiciare spaniole au emis un mandat european de arestare.…

- La data de 06.05.2020, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au derulat o acțiune pe raza comunei Ilia, in scopul depistarii și prinderii persoanelor fața de care instanțele de judecata au emis mandate de executare a pedepsei inchisorii. In cadrul acțiunii, politistii au depistat…

- Un barbat care este posesorul unui mandat european de arestare emis de autoritațile judiciare austriece, pentru frauda, a fost prins de polițiștii din Alba Iulia, cu ocazia unui control in trafic. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 13.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului…

- Un roman de 41 de ani, urmarit international pentru infractiuni cu droguri, a fost depistat in Lisabona, in urma colaborarii dintre politistii romani si portughezi, in cadrul unei operatiuni de tip ENFAST.In momentul retinerii, barbatul a prezentat politistilor portughezi documente de identitate…