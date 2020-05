Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 39 de ani urmarit international dupa ce a impușcat 2 marocani in Spania, pe unul mortal, a fost prins in Hunedoara, potrivit Mediafax.Polițiștii din Uricani anunța ca au prins un barbat de 39 de ani din Uricani, fața de care joi autoritațile spaniole au emis un mandat european…

- Un roman de 39 de ani urmarit international, dupa ce a impușcat doi marocani in Spania, pe unul mortal, a fost prins in Hunedoara. Polițiștii din Uricani anunța ca au prins un barbat de 39 de ani din...

- La data de 06.05.2020, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au derulat o acțiune pe raza comunei Ilia, in scopul depistarii și prinderii persoanelor fața de care instanțele de judecata au emis mandate de executare a pedepsei inchisorii. In cadrul acțiunii, politistii au depistat…

- Un barbat care este posesorul unui mandat european de arestare emis de autoritațile judiciare austriece, pentru frauda, a fost prins de polițiștii din Alba Iulia, cu ocazia unui control in trafic. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 13.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului…

- Un barbat din Suceava, care s-a intors din Belgia, nu a intrat in izolare, așa cum solicitasera autoritațile. Intre timp, barbatul a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, iar autoritațile fac ancheta epidemiologica, insa se pare ca barbatul a intrat in contact cu peste 1000 de persoane.Citește…

- In data de 26.02.2020, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg au depistat un barbat de 34 de ani, din Hațeg, care conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu, din Hațeg. Barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,72 mg/l, alcool pur in aerul…

- SEMINȚE DE CANNABIS, COMANDATE DE PE INTERNET, CULTIVATE ACASA Polițiștii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Vrancea, impreuna cu D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au desfașurat o acțiune pe linia combaterii cultivarii și consumului ilicit de droguri. La data de 26 februarie…

- Un roman de 41 de ani, urmarit international pentru infractiuni cu droguri, a fost depistat in Lisabona, in urma colaborarii dintre politistii romani si portughezi, in cadrul unei operatiuni de tip ENFAST.In momentul retinerii, barbatul a prezentat politistilor portughezi documente de identitate…