Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru Alexandru, un tanar de doar 25 de ani. Baiatul plecase din Pașcani in Olanda pentru a munci și a face un ban in plus. A murit insa, dupa ce a fost batut cu bestialitate de cei cu care statea in chirie, scrie News Pascani. Alexandru ajunsese in Almelo, in urma cu o […] Source

- Standard Liege – Anderlecht a fost oprit in minutul 63, dupa ce ultrasii oaspetilor au aruncat cu torte. In acel moment, scorul era 3-1 pentru echipa lui Denis Dragus. Internationalul roman a fost titular la Standard. In minutul 56 al partidei, Standard Liege a marcat al treilea gol, iar ultrasii de…

- Sfarsit dramatic pentru un roman din Anglia. Marius C, in varsta de 35 de ani, care lucra in constructii a fost impuscat mortal de politisti, care au tras un singur foc inspre el. The post Roman impuscat mortal de polițisti in Anglia. Marius urma sa se intoarca in tara peste o luna: “Am crezut ca este…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia a declansat o criza energetica globala care a dus la cresterea facturilor energiei si a lasat multe gospodarii sa aiba probleme inaintea iernii. ”Ieri, i-am trimis prim-ministrului @MorawieckiM o solutie cu privire la impozitarea profiturilor extraordinare ale companiilor…

- Ne respectam promisiunile și ne respectam pasagerii care achiziționeaza bilete de avion Blue Air. Continuam sa informam periodic audiența despre pasagerii transportați și zborurile efectuate. Blue Air anunța ca in, saptamana 31, a transportat 76,175 pasageri pe zborurile comerciale operate din/catre Romania spre/din…

- Acesta a mai ocupat si in trecut aceasta functie. ”Societatea Oil Terminal SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 04.08.2022, administratorii societatii au ales in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie,…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, ar putea-o intalni pe Benfica Lisabona in play-off-ul Ligii Campionilor, daca cele doua formatii vor ajunge in aceasta faza a competiției, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, de la Nyon. Benfica joaca marti acasa cu danezii de la FC Midtjylland…

- Sfarșit cumplit pentru un șofer roman de TIR, in Italia. Florian Stanciuț, in varsta de 48 de ani, a murit carbonizat la Nichelino, pe șoseaua de centura, dupa ce camionul frigorific pe care il conducea s-a rasturnat și a luat foc. Accidentul s-a produs la intersecția Stupinigi, direcția nord Milano…