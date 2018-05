Un român SUPĂRAT a plătit o amendă cu 120 de kilograme de monede Amendat pentru ca si-a construit fundatia casei inainte de a primi avizele de la Primarie, un barbat din judetul Iasi s-a prezentat miercuri la ghiseu cu patru saci plini de monede de 5, 10 si 50 de bani, in valoare de 5.000 de lei. Cei care au avut miercuri treaba la ghiseul primariei au facut cale intoarsa pentru ca numaratoarea nu putea fi oprita. Ieseanul si-a pregatit razbunarea inca de acum sase luni. De atunci a adunat monedele una cate una, pana a ajuns la 120 de kilograme. Chiar daca a venit cu banii numarati, cantariti si pusi in saci de acasa, barbatul a fost rugat de catre angajatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

