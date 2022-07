Stiri pe aceeasi tema

- O companie din Elveția, numita Picasso Automotive, a lansat, oficial, un nou model exotic, numit 660 LMS. Așa cum se poate vedea din imaginile oficiale, noul supercar a fost creat special pentru circuit, cu o caroserie confecționata aproape integral din fibra de carbon in combinație cu o serie de elemente…

- Constructorul britanic a lansat o versiune mai puternica a emblematicului grand tourer de lux, numita Continental GT S. Noul model este disponibil in doua variante de caroserie: coupe și decapotabila, cea din urma purtand numele Continental GTC S. Fața de un Continental GT standard, noile modele aduc…

- O evoluție a modelului GT86, Toyota GR86 ajunge pe Batranul Continent la un an de la debutul oficial. Acesta ramane fidel configurației originale, de mașina sport cu motor, aspirat natural, poziționat in fața și roți motrice spate. Toyota GR86 are dimensiuni apropiate de vechiul GT86, dar inalțimea…

- In cadrul ediției din acest an a cursei de 24 de ore de la Nurburgring, Mercedes-Benz a dezvaluit o serie de detalii tehnice cu privire la viitoarea generație Mercedes-AMG C 63. Aceasta va fi cea mai puternica versiune a Clasei C, dupa ce, mai devreme in acest an, a fost prezentata versiunea AMG C 43,…

- Constructorul italian de mașini de performanța a dezvaluit un exemplar unicat bazat pe Huayra. Acesta se numește Huayra NC și a fost construit la comanda pentru un client de catre divizia de personalizare a marcii, Pagani Special Projects. Noul model unicat se remarca prin vopseaua sa speciala, preponderent…

- In vara anului trecut, Bentley a lansat versiunea Flying Spur Hybrid. Cel de-al doilea model plug-in hybrid din istoria marcii ascunde sub capota un motor V6 de 2.9 litri care dezvolta 416 cai putere și 550 Nm cuplu. Unitatea este asistata de un motor electric, capabil la randul sau de 136 CP și 400…

- Porsche 911 a fost și va ramane un etalon in categoria mașinilor sport. Chiar daca avansul tehnologic a insemnat ca acest model a devenit ușor mai automatizat, Porsche ramane loial tradiției lui 911, ca fiind o mașina sport pura. Pentru asta, constructorul german a lansat un nou model 911, creat special…

- La cateva zile dupa ce Mercedes-Benz a confirmat un nou model AMG bazat pe Clasa C, constructorul german a dezvaluit, oficial, noul model de performanța de clasa medie. Mercedes-AMG C43 4Matic debuteaza, astfel, cu doua variante de caroserie, sedan și break, precum și cu un motor cu tehnologie microhibrida.…