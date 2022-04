Stiri pe aceeasi tema

- Costel, un șofer roman de TIR, a murit la 43 de ani, dupa ce a intrat in coliziune cu un alt camion, in Franța. Barbatul era din Botoșani, dar a plecat sa munceasca in strainatate și nu se va mai intoarce niciodata in viața la familia care il aștepta. Impactul a fost puternic, iar Costel a decedat pe…

- Un accident rutier a avut loc in Austria, unde o femeie in varsta de 30 de ani, a intrat cu mașina intr-un camion care venea din sens opus. DIn pacate, pentru ea nu s-a mai putut face nimic și a fost declarata decedata. In momentul de fața autoritațile cauta martori la acest accident teribil.

- Subinspector de poliție Sturz Dragoș-Florin, șeful Poliției Cristuru Secuiesc, s-a stins din viața in urma unui accident rutier de proporții. La doar 24 de ani, viața sa a fost curmata, dupa un impact de-a dreptul cumplit și violent. Iata cum s-a intamplat totul!

- Un roman, in varsta de 54 de ani, din Austria, a avut parte de o moarte tragica. El a decedat chiar la volanul camionului pe care il conducea, iar o femeie foarte curajoasa a intrat in el pentru a evita un dezastru și mai mare. Din fericire, nu au existat mai multe victime, deoarece autoturismul a fost…

- Un roman muncitor a avut parte de un sfarșit tragic, dupa ce un teribil accident de la locul de munca i-a adus decesul. Tanarul lucra in construcții și avea varsta de 25 de ani. Familia lui este plina de durere și nu poate accepta ceea se s-a intamplat.

- Un tanar roman s-a stins din viața, dupa ce un accident grav de motocicleta a avut loc, in Italia. Din pacate, medicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Un roman de 30 de ani a fost arestat in regiunea franceza Isere, dupa ce ar fi comis 186 de ori printr-o metoda inedita de inselaciune. El reusea sa pacaleasca barierele de la intrarea pe autostrazi prin asa-numita metoda „trenuletul". Un roman, de 30 de ani, a fost arestat vineri, 4 martie, in regiunea…

- Un eveniment tragic a avut loc in Belgia, dupa ce un roman s-a stins din viața, in urma unui grav accident. Un conațional a prezentat rani grave și a fost transportat de urgența la spital. O ancheta a fost deschisa pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul.