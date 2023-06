Un român și-a "uitat" soția pe o autostradă în Germania! Cum a reușit consoarta să dea de urmele bărbatului Potrivit publicației Saechsische , toate secții de poliție de autostrada din Saxonia au fost sesizate telefonic pentru a-l localiza pe barbat, relateaza Știri Diaspora.Dupa ore, polițiștii din Dresda au reușit sa dea de urma acestuia. Cand și-a dat seama de cele intamplate, barbatul s-a apucat sa ia la rand toate locurile de parcare pentru a-și gasi soția, dar nu mai știa unde s-a oprit.La primele ore ale dimineții, cei doi romani au avut parte de o fericita "reuniune de familie", mai scrie sursa citata."Va rugam sa verificați intotdeauna daca toți pasagerii sunt inapoi in mașina dupa o pauza",… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

