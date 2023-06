Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca poate parea o gluma, intamplarea este cat se poate de reala. Un barbat și-a uitat soția pe o autostrada din Germania, dupa ce au facut o scurta oprire pentru a merge la toaleta, conform Sachsische.de.

- Potrivit publicației Saechsische , toate secții de poliție de autostrada din Saxonia au fost sesizate telefonic pentru a-l localiza pe barbat, relateaza Știri Diaspora.Dupa ore, polițiștii din Dresda au reușit sa dea de urma acestuia. Cand și-a dat seama de cele intamplate, barbatul s-a apucat sa ia…

- Hartmut H., un pensionar de 68 de ani din Riesa, landul german Saxonia, a refuzat sa-și plateasca amenda de 150 de euro pentru nerespectarea regulilor din pandemie și a ajuns in arest timp de trei zile, relateaza Bild. In imaginile difuzate de tabloidul german, datate 4 iunie, barbatul e luat pur și…

- Sapte oameni au murit intr-un accident horror produs pe o autostrada din zona orasului Bad Langensalza, in Germania. Cinci dintre victime erau prieteni si au murit intr-o masina care a luat foc dupa impact.

- Roxana Dobre a uitat ce a invațat la școala de șoferi! Soția lui Florin Salam a primit cadou de la el o mașina de lux pentru care a cheltuit cel puțin 200.000 euro, astfel ca și-a facut apariția ravașitoare la volanul bolidului. Insa, surpriza a fost atunci cand a uitat regulile de circulație! Paparazzii…