Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Sibiu a platit aproape 40.000 de euro pe un Mercedes la care visa de mult timp, ca apoi sa afle ca mașina era cautata de Poliție, pentru ca fusese data furata in Spania. Acum oamenii nu se pot folosi de autoturism, deși au cumparat-o legal, relateaza cotidianul local Ora de Sibiu . Doi…

- O grupare formata din doi barbati si o femeie a scandalizat Spania dupa ce anchetatorii au facut publice faptele pe care acestia le-au comis. Femeia ademenea barbati prin intermediul unor aplicatii de intalniri, iar cand acestia apareau la locul intalnirii, erau batuti si talhariti. Unul dintre ei…

- Libertatea incepe astazi o serie ce documenteaza experiențele unor romance care locuiesc in Spania și care au trecut prin diferite tipuri de violența din partea partenerilor lor, dar și mecanismele de ajutor oferite de statul spaniol la care acestea au apelat ca sa ramana in viața, precum și strategiile…

- Prefectura Capitalei anunta masurile luate in urma grevei de la Societatea de Transport Bucuresti, printre care se numara suplimentarea efectivelor de politie si jandarmerie in zona statiilor de metrou, suplimentarea echipajelor de politie rutiera si informarea cetatenilor aflati in statiile STB,…

- Un roman și-a impușcat șeful și doi colegi, dupa ce a fost concediat de la firma de securitate la care lucra in orașul spaniol, Tarragona. Apoi, barbatul a fugit cu o mașina și a tras intr-un polițist care il oprise in trafic pentru verificari.

- La data de 8 decembrie 2021, polițiștii din Campeni au fost sesizați, de catre un barbat, de 46 de ani, din oraș, cu privire la faptul ca la domiciliul sau este un scandal.Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca, pe fondul consumului de alcool și in urma unor discuții in contradictoriu avute…

- Un roman stabilit in Spania și-a varsat necazul in scris și a pus degetul pe toate obiceiurile proaste ale compatrioților sai ramași acasa.Mesajul lui Adrian Joldu, un roman din Cugir stabilit in Spania a devenit viral. ”Ești mandru și-ți umflii chieptu ca ești Roman. Patriot. Degraba fluturator…

- Actorul roman Florin Oprițescu, renumit in lumea cinematografiei din Spania, a murit la varsta de 42 de ani. El era stabilit in Spania de mulți ani, iar in urma cu cateva luni anunța ca a fost diagnosticat cu leucemie. Artistul, care a jucat in „Mar de Plastico” și „La Unidad”, a publicat in urma cu…