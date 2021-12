Un roman in varsta de 35 de ani este cautat de anchetatorii din Milano pentru ca și-ar fi ucis fostul iubit in varsta de 82 de ani. Romanul ar fi folosit o drujba pentru a-și ucide fostul iubit. Vecinii batranului au dat alerta cand au auzit zgomote din apartamentul acestuia. Tragicul eveniment a avut loc intr-un bloc din centrul orașului Milano, pe Via Giulio Romano. Echipajele sosite la fața locului l-au gasit mort pe octogenar, intr-o balta de sange. Langa cadavru erau doua cuțite de bucatarie și drujba cu care acesta fusese ucis, potrivit Il Messaggero. Agresorul a fugit de la locul faptei.…