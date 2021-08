Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi frați locuiau și munceau impreuna, in Szigetszentmiklos, Ungaria. Aceștia au inceput sa se imbranceasca, dupa ce au consumat bauturi alcoolice, și apoi sa se bata. In acele momente, tanarul de 21 de ani și-a injunghiat fratele de 26 de ani, in piept, cu un cuțit de bucatarie care avea o lama…

- O tanara din Ogrezeni susține ca a fost sedusa și sechestrata de un barbat din satul ei pe vremea cand avea doar 14 ani. Barbatul ar fi avut și alte tentative de a seduce minore, in trecut. Acum, victima face marturisiri infioratoare despre perioada in care a fost abuzata de acesta. Fratele abuzatorului…

- Profesorul baimarean Horea Nascu a ajuns cu bine in Ungaria in calatoria sa spre Sulina pornind de pe raul Sasar. Chiar din prima zi a avut de infruntat un cod roșu de instabilitate atmosferica, cu numeroase tunete și fulgere, dar și vant puternic, insa pana acum calatoria inedita pare sa mearga așa…

- Cei doi invațau la o școala profesionala din orașul Roman, in clase diferite. Exista un conflict intre ei de mai mult timp, dar de data aceasta totul a degenerat.Dupa cearta din curtea liceului, cei doi tineri s-au intalnit din nou intr-un parc din oraș și au inceput iar scandalul. Baiatul de 17 ani…

- Apelul la 112 a fost efectuat la 2:10 dimineața. Paramedicii au ajuns de urgența și l-au preluat pe numitul A.F.P., in varsta de 37 de ani, care a fost preluat și ulterior transferat la spitalul Santiago. Deși starea sa inițiala era grava, medicii au reușit sa-l stabilizeze, scrie stiridiaspora.Comandamentul…

- Din primele informații, barbatul ar fi vrut inițial sa fure bani de la familia respectiva, fiind un impatimit al jocurilor de noroc. Joi noapte, un barbat cu cagula a intrat intr-o casa din localitatea Corbu, județul Constanța, a violat o minora și i-a ucis tatal. In casa se aflau doi adulți și trei…

- UEFA il trimite pe Ronaldo sa joace meciul cu Ungaria la București, in loc de Budapesta! Pe pagina de Facebook a Euro 2020, administrata de UEFA, a aparut informația conform careia meciul dintre Portugalia și Ungaria se va desfașura astazi la … București, in contextul in care meciul se va disputa…

- Un barbat din Galați a fost injunghiat in gat in urma unui conflict dintre membrii unei grupari interlope. Victima a fost transportata de urgența la spital și are șanse minime de supraviețuire, potrivit primelor detalii din ancheta.