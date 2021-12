Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de naționalitate romana, care lucra la o firma de securitate din Spania, și-a impușcat șeful și doi colegi, dupa ce a fost dat afara. Ulterior, individul a ranit și un polițist, care il oprise in trafic.

- Copil de 13 ani a fost impuscat de un politist in timp ce acesta urmarea o persoana fara permis, se pare. Copilul se afla pe bicicleta.Acum copilul este la spital, udne are loc o interventie chirurgicala.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, declarat marti caz contact dupa s-a aflat in apropierea unui responsabil al Organizatiei bolnav de COVID-19, a intrat in izolare pentru cateva zile, potrivit unor surse diplomatice, noteaza AFP. Seful ONU, in varsta de 72 de ani, si-a anulat viitoarele…

- Sa fii curier a devenit o meserie banoasa in pandemie. Este un serviciu ocazional, care a adus caștiguri pentru toți cei care și l-au asumat. In Europa sunt peste 4 milioane de persoane care traiesc acum din serviciul de livrari.

- Procurorii DIICOT au retinut, miercuri, patru persoane suspectate de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri. Acestia sunt acuzati ca ar fi adus din Spania mai multe colete cu droguri, ce urmau a fi vandute catre consumatori de pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov. Suspectii vor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decrete de chemare a cinci ambasadori ai Romaniei, printre care seful Delegatiei Permanente a Romaniei pe langa NATO, seful Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, dar si ambasadorii din Italia, Spania si Belarus.

- Femeia, mama a trei copii, din Illinois, socializa cu barbatul și iubita acestuia, in apartamentul lor din Rolling Meadows.Claudia Resendiz-Flores i-ar fi cerut barbatului sa o sarute. Acesta a refuzat, iar ulterior și-a sarutat iubita, moment in care femeia a devenit geloasa și i-a spus din nou sa…

- Netflix a concediat un angajat pentru ca a dezvaluit "informatii comerciale sensibile" despre spectacolul special al umoristului Dave Chappelle in afara companiei, potrivit unei informatii a Bloomberg, ceea ce incalca politica platformei de streaming.