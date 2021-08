Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci persoane au fost ranite in urma incendiilor violente de padure care au devastat sudul Italiei in ultimele zile, in mijlocul celui mai dur val de caldura din aceasta vara, relateaza The Guardian.

- Dintre cele 199.720 de nașteri inregistrate in Romania in 2019, 749 provin de la fete sub 15 ani și 17.933 de la adolescente cu varsta intre 15-19 ani. Unul din zece nou-nascuți provine dintr-o mama adolescenta, un fenomen exacerbat in pandemie și cu consecințe psiho-sociale pe termen lung. Județul…

- Potrivit forțelor de ordine spaniole, șoferul mașinii a fost arestat, fiind testat in prezent pentru consum de alcool și droguri. Ofițerul a refuzat sa ofere mai multe detalii, inclusiv cu privire la oamenii raniți. Poliția trateaza cazul ca pe un accident. Mass-media localea susține ca șoferul ar…

- Scene ingrozitoare intr-o baie din apropierea insulei Polvese din Italia! O frumoasa familie a plecat de acasa pentru a se relaxa, insa o tragedie cumplita i-a luat prin surprindere și le-a indoliat sufletele pentru mult timp de acum inainte. Adelin Petru Bogasiu Hazaparu, in varsta de 19, și-a pierdut…

- “In anul 2020 au functionat peste 63.000 de unitati sanitare, iar unui medic (exclusiv medic stomatolog) i-au revenit, in medie, 294 locuitori. Spitalele au tratat un numar de 2,6 milioane cazuri in regim de spitalizare continua, cu 1,6 milioane cazuri mai putin fata de anul 2019. Pentru tratarea pacientilor…

- Fundasul formatiei Universitatea Craiova, Paul Papp, nu are parte de o vacanta asa cum si-ar fi dorit-o. El este in Banie si se recupereaza dupa accidentarea si operatia ce a urmat la genunchiul drept. Papp spera ca lucrurile sa decurga la fel de bine ca si pana acum si sa revina mai devreme decat s-a…

- Cel puțin 13 oameni au murit și alți doi au fost raniți in nordul Italiei, dupa ce o telecabina s-a prabușit. Printre victime sunt și copii. Tragedia a avut loc in statiunea Stresa din regiunea Piemont, pe malul lacului Maggiore.

- Guvernul va discuta posibilitatea extinderii numarului de state din „zona verde”, prin creșterea ratei limita de incidența peste 1,5 cazuri la mia de locuitori, astfel incat persoanele care vin din aceste țari sa nu mai stea in carantina 14 zile, in situația in care nu sunt vaccinate cu ambele doze.…