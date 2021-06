Un piroman roman a fost prins de polițiștii italieni la spital, unde se dusese sa-și trateze arusrile de la fese, dupa ce ii luasera foc blugii in timp ce incendia mașini pe strada, in Sicilia, scrie portalul de știri AMnotizie.it . 7 mașini parcate pe strazile centrului istoric din Caltagirone, in zona Catania, au ars in noaptea de 20 iunie, incendiate de un roman in varsta de 38 de ani care a folosit o bricheta simpla pentru a da foc pieselor din plastic aflate in partea din fața a mașinilor. Evenimentele s-au produs in jurul orei 2 dimineața și au fost surprinse de camerele de supraveghere…