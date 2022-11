Un român s-a spălat pe picioare într-o fântână istorică din Roma Un roman de 44 de ani s-a descalțat și s-a spalat pe picioare intr-o fantana arteziana, monument istoric, din centrul Romei. Barbatul a fost amendat cu 500 euro. Potrivit presei din Italia, barbatul s-a descalțat de pantofi și de șosete in vazul tuturor turiștllor care erau in zona. El a intrat in fantana istorica Naiadi, […] The post Un roman s-a spalat pe picioare intr-o fantana istorica din Roma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 44 de ani s-a ales cu o amenda usturatoare, dupa ce și-a spalat picioarele intr-o fantana arteziana, monument istoric, din centrul Romei. Barbatul a facut gestul in plina zi, foarte relaxat, sub privirile indignate a zeci de turiști și localnici aflați in trecere prin zona.

- Soldații francezi cantonați in cadrul unei misiuni NATO la baza militara de la Cincu se plang de condițiile „mizere” de acolo. Aceștia au vorbit pentru site-ul de investigații francez Mediapart despre numarul insuficient de toalete, condițiile insalubre din unele spații, mancarea puțina și incalzirea…

- USR cere deblocarea inițiativei legislative privind taierea pensiilor speciale ale parlamentarilor, proiect depus in luna mai și ținut blocat de PSD și PNL in Biroul permanent reunit, ca sa nu fie introdus in circuitul parlamentar, pentru dezbateri. „De mai bine de jumatate de an blocheaza acest proiect,…

- Premierul Nicolae Ciuca a felicitat-o sambata pe Giorgia Meloni cu ocazia numirii ca prim-ministru al Italiei. ”Felicitari Giorgia Meloni cu ocazia numirii ca prim-ministru al Italiei! Sunt increzator ca putem continua sa lucram impreuna in cadrul Parteneriatului Strategic Consolidat Romania – Italia,…

- O drona ucraineana a surprins doi soldați ruși care furau dintr-o casa o mașina de spalat. Deja este foarte cunoscuta inclinația soldaților ruși catre furtul acestor tipuri de electrocasnice: de la mașinile de spalat uitate prin tranșee, la mașini de spalat carate cu camionul militar sau depozitate…

- Rusia va relua livrarile de gaze catre Italia, dupa ce le-a suspendat sambata din cauza unei „probleme” in Austria, țara prin care trece gazul rusesc, a anunțat miercuri gigantul rus Gazprom, citat de boursorama.com. „Gazprom, in colaborare cu cumparatorii italieni, a reușit sa gaseasca o soluție pentru…

- Un roman a fost arestat in Olanda, dupa ce autoritațile au descoperit aproape 2 tone de cocaina in camionul condus de acesta. Potrivit De Telegraaf, poliția a interceptat camionul pe autostrada, langa Barendrecht, in cursul zilei de sambata, dupa ce ar fi primit un pont. In momentul in care ofițerii…

- Un avion de pasageri care a decolat din Suceava escortat de doua avioane de vanatoare italiene pentru ca a pierdut legatura radio, pe teritoriul Italiei. Anunțul a fost facut de Forțele Aeriene din Italia, pe pagina de socializare. Un avion Boeing 737 care a decolat din Romania cu destinatia Ciampino,…