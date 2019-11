Stiri pe aceeasi tema

- Un detinut de origine romana s-a sinucis intr-o inchisoare din Monaco, spanzurandu-se cu un cearceaf, anunta nicematin.com. Detinutul avea 28 de ani, iar, conform sursei citate, este pentru prima oara cand are loc o sinucidere in inchisoarea din Monaco. Incarcerat din luna august, tanarul astepta sa…

- Un detinut de nationalitate romana, in varsta de 28 de ani, s-a sinucis intr-o inchisoare din Monaco, Romanul s-a spanzurat cu un cearsaf, a anuntat Procuratura principatului, potrivit cotidianului Le Soir. Potrivit autoritatilor locale, acesta este primul incident de acest fel inregistrat intr-o inchisoare…

- Iata mesajul complet postat de Maria Ghiorghiu pe blogul sau, scrie wowbiz.ro. "23 noiembrie 2019, ora 5,53! Dragii mei, In aceasta dimineața, treaza fiind, aud un glas care spune ceva trist despre o vedeta TV trecuta de 40 de ani. Glasul intreaba așa: "(numele…

- ​Sorin Bucuroaia, antrenor secund al echipei Turris, a declarat miercuri seara ca Marius Baciu a fost invitat la Parchet ca sa dea o declaratie si ca acest caz nu este legat de pariuri sau meciuri trucate, ci este vorba de “o chestie minora, personala”, scrie News.ro. “Nu stiu nici…

- „Așa cum spuneam, azi (n.red. marți) s-a intervenit în forța pe Razoare, pe traseul drumului de Legaura Sud. (...) Lucrarile vor continua pe întregul traseu. Este vorba de lucrari inedite de conservare a lucrarilor, care vor avea ca rezultat o suprafața de rulare similara cu cea…

- Ancheta viza initial transferul din 2015 al atacantului sarb Aleksandar Mitrovic, de la Anderlecht si Newcastle United, dosar in care au fost operate o serie de perchezitii pe 24 aprilie in Belgia, la clubul RSC Anderlecht si la sediul Federatiei belgiene, fara a se opera insa arestari.Noua…

- Parchetul belgian a anuntat miercuri ca au fost efectuate sapte perchezitii in Belgia, la Londra si in Monaco, iar doua persoane au fost arestate intr-un dosar de coruptie in fotbal instrumentat la Bruxelles, relateaza AFP. Ancheta viza initial transferul din 2015 al atacantului sarb Aleksandar Mitrovic,…