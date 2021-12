Un român s-a sinucis într-o închisoare din Grecia. Era acuzat că își omorâse soția și a zidit-o în ciment Un roman in varsta de 39 de ani care era acuzat ca și-a ucis soția și a zidit cadavrul in ciment in curtea casei a fost gasit spanzurat in celula sa in inchisoarea Nafplio. Deținutul ar fi legat un cearșaf de fereastra și s-a spanzurat, noteaza CNN Grecia . Pentru ca ceilalți deținuți sa nu il observe, inainte el a mers la baie și a pornit apa, lasand impresia ca face baie. Romanul fusese arestat pentru uciderea partenerei sale, data disparuta pe 24 mai 2021, de catre verișoara sa. Cadavrul sau a fost gasit pe 1 septembrie, in curtea celor doi din Kyparissia, fiind acoperit de ciment. Femeia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Protectia Consumatorilor – InfoCons a lansat o aplicatie prin care consumatorii pot afla instant, printr-o simpla scanare a codului de bare, informatii utile despre ingrediente, numarul si tipul aditivilor alimentari, calorii, precum si cantitatile de sare si zahar din produsele alimentare.…

- In acest weekend, un proprietar a unei bucați de teren din zona rurala din Casarano, Italia, a facut o descoperirea macabra. Barbatul a dat peste cadavrul fara haine al unei femei, despre care oamenii legii au stabilit ca este o romanca și aceasta fusese disparuta inca de vara trecuta.

- Ieri, 15 noiembrie, la ora 11.42, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 de catre o femeie, despre faptul ca un barbat a fost gasit spanzurat de o grinda din lemn in podul grajdului de animale in localitatea Arduzel. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat cadavrul unui…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA), principala favorita, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a invins-o, joi, pe rusoaica Varvara Graceva (21 ani, 81 WTA), cu 6-4, 6-2. Meciul a durat…

- Romania și-a dublat, anul trecut, deficitul guvernamental, care a ajuns la 97,710 miliarde de lei, ceea ce a reprezentat 9,4%, informeaza un raport publicat de Eurostat. In Romania, deficitul guvernamental s-a dublat, anul trecut, ajungand la valoarea de 97,710 miliarde de lei (9,4%) din Produsul Intern…

- Comisia Europeana s-a angajat sa propuna intr-o saptamana soluții la creșterea prețurilor la energie electrica, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis. „Am avut o prima discuție despre prețurile la energie, in special prețurile la electricitate, și am convenit sa urgentam toate demersurile.…

- Alexandru Mitrița s-a remarcat și el, in ziua in care Nicolae Stanciu a reușit un hat-trick in Cehia. Mitrița a punctat in premiera in campionat la PAOK. Echipa lui Razvan Lucescu a invins-o pe Panaitolikos in deplasare, scor 2-1. Știre in curs de actualizare!