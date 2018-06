Un român s-a sinucis în timpul vacanței pe care o petrecea în Italia Un tanar roman s-a spanzurat la ferma din Italia unde isi petrecea vacanta alaturi de iubita lui, si ea tot romanca. Trupul neinsuflețit a fost descoperit duminica chiar de iubita, informeaza observator.tv. Tanara a alertat imediat Poliția. Polițiștii și medicii chemați de urgența la o ferma de langa Manciano – Italia nu au putut face The post Un roman s-a sinucis in timpul vacanței pe care o petrecea in Italia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

