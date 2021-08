Stiri pe aceeasi tema

- Doua fetițe au murit, duminica, intr-o localitate din Brașov, dupa ce caruta in care erau a fost spulberata de o masina. Șoferul care a provocat tragedia a declarat pentru ObservatorTV ca „s-au blocat franele” și nu a mai putut evita impactul. Accidentul a avut loc, duminica dimineața, pe un drum judetean…

- Un roman stabilit in Germania, care s-a intors in tara pe 31 iulie, a povestit ingrozit prin ce a trecut circuland pe E85 spre casa, la Constanta. Soferul a comparat soseaua cu un Vest Salbatic, unde nu se respecta nicio regula si unde nu vezi picior de politist.

- Dinamoviștii i l-au propus lui Gigi Becali pe capitanul lor, Deian Sorescu (23 de ani), in schimbul caruia au cerut 500.000 de euro. Patronul FCSB-ului n-a fost interesat sa-l achiziționeze pe internaționalul roman. Disperați sa salveze clubul de la faliment, dinamoviștii au ajuns sa ignore rivalitatea…

- In cursul zilei de ieri, in jurul orei 10:45, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera pe sensul de intrare in tara, un cetațean roman, in varsta de 39 de ani, care conducea un ansamblu rutier.Șoferul transporta, conform documentelor de…

- Poliștii austrieci, ajutați de caini, au prins șapte migranți, in timp ce alți trei au reușit totuși sa dispara, cu ajutorul unui alt șofer, potrivit presei locale, citate de stiridiaspora.ro .Șoferul roman a fost și el oprit de poliția germana, iar un parchet a emis pe numele lui un mandat de arestare…

- Procuratura din Amines a anuntat, marti, ca i-a prins pe criminalii lui Mihai, soferul roman de TIR asasinat in parcare, acum o luna, in Franta. E vorba despre doi tineri de 27 de ani The post Criminalii lui Mihai, soferul roman de TIR asasinat intr-o parcare din Franta, au fost gasiti appeared first…

- Un șofer s-a rasturnat cu mașina intr-un parau, intr-o padure din Maramureș, dupa ce asupra autompbilului polițiștii de frontiera au tras mai multe focuri de arma, informeaza, pe site-ul oficial, Poliția de Frontiera . „Azi dimineața, in jurul orei 03.20, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare au depistat, intr-un taxi condus de un cetatean roman, patru cetateni straini. Soferul mijlocului de transport este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de trafic de migranți, judecatorul de drepturi si libertati…