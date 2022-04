Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata de catre reprezentanții unei instituții medicale din oraș, cu privire la faptul ca in cadrul unei intervenții chirurgicale, efectuata joi, au extras din stomacul unui barbat de 35 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, un lingou de aliaj galben. Verificarile derulate de polițiști au condus la stabilirea faptului ca cele sesizate se confirma, dar avand in vedere starea post chirurgicala a pacientului, pana in prezent nu s-a putut realiza comunicarea cu acesta, precizeaza comunicatul poliției. In cauza cercetarile sunt continuate pentru stabilirea tuturor…