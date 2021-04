Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida au surprins in flagrant miercuri, 14 aprilie, un barbat care incerca sa fuga dintr-un magazin de pe Bulevardul General Ion Dragalina, dupa ce a furat mai multe produse.

- O tanara din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat haine din incita unui magazin din Blaj. A fost identificata cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere ale locației. Potrivit IPJ Alba, marți, 13 aprilie, in jurul orei 14.30, polițiștii din Blaj au fost sesizați, de catre angajații…

- Jaf neobișnuit in Anglia. Un hoț a furat contraceptive de peste 100 de lire sterline dintr-un magazin, motiv pentru care a fost amendat de instanța, informeaza Warrington Guardian. Daniel Vrajitoru, un roman in varsta de 29 de ani, a furat contraceptivele in valoare totala de 102 GBP dintr-un magazin…

- Un barbat de 61 de ani, originar din județul Braila, va fi judecat la Judecatoria Focșani sub acuzația de furt calificat, dupa ce a sustras mai multe bunuri dintr-un magazin din municipiu. Faptele au fost comise ziua in amiaza mare, barbatul, care este și recidivist, reușind sa fure un parfum, cosmetice…

- Un roman in varsta de 31 de ani a fost arestat la Benidorm, pe Costa Blanca, in Spania. El este acuzat ca face parte dintr-o banda care a furat vreme de cațiva ani milioane de dolari din SUA , scrie Adevarul.Barbatul era cautat de autoritațile americane inca din 2013. Pe urma sa, erau agenți din SUA,…

- Sase adolescenti, cu varstele cuprinse intre 14 ani și 20 ani, au fost retinuti, fiind suspectați de furt de haine dintr-un magazin de pe strada Alba Iulia. Potrivit politiei, indivizii au distrus usa, au intrat in magazin si au furat in jur de 20 de maiouri, dupa care au fugit.

- Barbatul amorezat, 39 de ani, a fost oprit de un echipaj al carabinierilor la ora 1.45, in noaptea de marți spre miercuri, 27 ianuarie. El mergea pe jos, prin orașul Rimini, Italia. Cum romanul incalca restricția de circulație pe timp de noapte, polițiștii i-au cerut explicații cu privire motivul pentru…

- Un roman a fost condamnat luni la patru ani de inchisoare, dupa ce in 2019 a jefuit seiful unui magazin din Germania. Acesta a reușit sa fure peste 56.000 de euro, tragand banii din seif cu aspiratorul.