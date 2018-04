Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Ligii Nordului din Italia (partid de extrema dreapta), Matteo Salvini, s-a aratat revoltat de faptele unui roman de 29 de ani, care a lovit cu brutalitate un batran și l-a jefuit, sambata dimineața, in plina strada, la Milano.

- Un roman de o brutalitate extrema a șocat Spania. Barbatul a atacat o femeie și a jefuit-o. Scenele, surprinse de camerele de supraveghere, au ajutat poliția sa-l captureze. Suspectul este recidivist.

- Liderul formatiunii italiene de extrema-dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, nu a mai exclus miercuri posibilitatea de a forma guvernul impreuna cu partidul antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), o eventuala alianta intre aceste formatiuni aducand perspectiva

- Primul senator de culoare din istoria Republicii Italiene, Tony Iwobi, a fost ales din partea Ligii Nordului, partidul de extrema dreapta si antiimigratie, transmite AFP. 'Dragi prieteni, cu mare emotie va anunt ca am fost ales senator al Republicii. Dupa mai mult de 25 de ani de batalii in marea…

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sambata mitinguri electorale in principalele orase ale tarii, in contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul…