Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma accidentului feroviar care a avut loc in Grecia, in localitatea Tempe, a anuntat sambata Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, autoritatile elene competente au notificat Consulatul General al Romaniei la Salonic…

- MAE informeaza ca autoritațile elene competente au notificat Consulatul General al Romaniei la Salonic ca un cetațean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma accidentului feroviar din noaptea de 28 februarie spre 1 martie.

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, referitor la posibila disparitie a unui cetatean roman care s-ar fi putut numara printre victimele accidentului feroviar din Grecia, ca pe listele disponibile la nivelul autoritatile elene nu a fost identificata o persoana de nationalitate romana, pana la momentul…

- In continuarea precizarilor transmise la data de 1 martie 2023 in legatura cu accidentul feroviar produs in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca, in cursul aceleiasi zile, Consulatul General al Romaniei la Salonic a fost notificat, prin intermediul telefonului de urgenta,…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, referitor la posibila disparitie a unui cetatean roman care s-ar fi putut numara printre victimele accidentului feroviar din Grecia, ca pe listele disponibile la nivelul autoritatile elene nu a fost identificata o persoana de nationalitate romana, pana la momentul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza joi seara ca, miercuri, Consulatul General al Romaniei la Salonic a fost notificat, prin intermediul telefonului de urgența, de catre o persoana din comunitatea romaneasca din Republica Elena, cu privire la posibila dispariție a unui

- Bilantul deceselor accidentului feroviar din Grecia a ajuns, miercuri seara, la 43. De asemenea, 57 de persoane erau miercuri in spital, dintre care 6 la terapie intensiva, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Consulatul General al Romaniei la Salonic a transmis printr un mesaj pe Facebook ca dupa accidentul ferovoar este in permanenta legatura cu unitatile spitalicesti, de politie si Protectie Civila din Larisa, Katerini si Salonic pentru a identifica eventuale victime cetateni romani, in vederea asigurarii…