Stiri pe aceeasi tema

- Australia a inchis vineri zonele unde locuieste populatia aborigena in aceasta tara, pentru a o proteja de coronavirus, si a inceput sa-i caute pe cei circa 2.700 de pasageri ai unui vas de croaziera care au debarcat la Sydney, de teama ca acestia sa nu fie contaminati, informeaza vineri AFP potrivit…

- Un vas de croaziera care ramasese blocat in largul coastelor vestice ale Statelor Unite cu cel putin 21 de persoane infectate cu coronavirus la bord, a acostat luni in nordul Californiei, informeaza agentia DPA. Circa 3.500 de pasageri si membri ai personalului din 54 de tari se afla la bordul vasului…

- Ministrii sanatatii din statele membre ale Uniunii Europene vor avea o reuniune extraordinara in dimineata zilei de 6 martie, la Bruxelles, ”pentru a discuta despre masurile privitoare la coronavirus”, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Consiliului UE, pe contul sau de Twitter, informeaza Agerpres,…

- Investitorii iși muta banii din Asia in dolari și aur, de teama unei pandemii cu coronavirus. Moneda americana se apreciaza masiv Monedele asiatice erau in scadere luni pe masura ce raspandirea rapida a coronavirusului dincolo de China a alimentat temerile referitoare la o pandemie si i-a determinat…

- Un al doilea roman a fost depistat pozitiv cu noul tip de coronavirus, anunța presa japoneza, care citeaza ministerul nipon al Sanatații. Este vorba tot de un cetațean roman care se afla la bordul navei de croaziera Diamond Princess, aflata in carantina de doua saptamani in largul coastelor Japoniei.…

- Un turist din China, in varsta de 80 de ani, a murit intr-un spital din Paris sambata, din cauza infectiei cu coronavirus. Barbatul de 80 de ani venea din provincia chineza Hubei. El a ajuns pe 16 ianuarie in Franta si a fost plasat in carantina intr-un spital din Paris pe 25 ianuarie, conform BBC.…

- Zece persoane aflate la bordul navei de croaziera Diamond Princes, care este în apropierea portului Yokohama, au fost confirmate ca fiind infectate cu noul tip de coronavirus, informeaza Ministerul japonez al Sanatații. Pasagerii și membri echipajului se afla în continuare la…

- Zece persoane aflate la bordul navei de croaziera Diamond Princes, care este în apropierea portului Yokohama, au fost confirmate ca fiind infectate cu noul tip de coronavirus, informeaza Ministerul japonez al Sanatații. Pasagerii și membri echipajului se afla în continuare la bordul navei.…