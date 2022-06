Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane, intre care un roman, au fost arestate in cadrul anchetei privind furtul din locuinta in care era cazat internationalul italian Marco Verratti, jucatorul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, la Ibiza, au anuntat, joi, surse din ancheta, citate de AFP, potrivit Agerpres.Doua persoane…

