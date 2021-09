Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni au descoperit noua cetateni indieni, care au incercau sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in compartimentul de marfa al unei autoutilitare. Soferul este cercetat acum pentru trafic de migranti si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. Potrivit…

- Politistii de frontiera de la punctele de trecere Varșand, Nadlac II și Borș au depistat, in ultimele 24 de ore, optsprezece cetateni din Afganistan și Nepal, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri. Poliția de Frontiera a anunțat,…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac și Nadlac II au depistat, miercuri, douazeci de cetateni straini cu varste cuprinse intre 4 și 42 de ani, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare. “Astazi, 11.08.2021, in jurul…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW X4 M Competition, care figura in bazele de date ca fiind semnalat furat din Belgia, arata un comunicat al instituției. In data de 12 iulie, in jurul orei…

- Polițiștii de frontiera din Varșand și Borș, au oprit, la intrarea in țara, doua TIR-uri care conțineau peste 22 de tone deșeuri de aluminiu și combine frigorifice uzate. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii au oprit la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand un TIR, condus de…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au retinut un barbat cu cetatenie din Republica Moldova, care era cautat de autoritatile romane pentru savarsirea infractiunii de trecere ilegala a frontierei de stat, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Inspectoratul…