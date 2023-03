Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300.000 de petitii au fost gestionate la nivelul MAI in 2022. Un cetatean a trimis, intr-un singur an, aproape 17.000 de petitii pe acelasi subiect, iar un domn care, in opinia sa, este urmașul direct al unui domnitor al Moldovei, cere intreag

- Aproximativ 300.000 de petitii au fost gestionate la nivelul MAI in 2022. Un cetatean a trimis, intr-un singur an, aproape 17.000 de petitii pe acelasi subiect, iar un domn care, in opinia sa, este urmașul direct al unui domnitor al Moldovei, cere intreaga regiune istorica a Moldovei. „Anul trecut,…

- Uniunea Europeana urmeaza sa cheltuiasca inca 40 de milioane de euro pentru armata Moldovei. Cea mai mare parte a banilor va fi cheltuita pentru un „radar de supraveghere mobil la sol” pentru a ajuta Moldova sa-și controleze spațiul aerian, scrie euobserver. Ceilalți bani vor fi cheltuiți pentru „vehicule…

- Proiectul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu" din Iasi a trecut de la faza promisiunilor de constructie, la cea a declaratiilor mai ascutite. Saptamana trecuta, managerul institutului, dr. Grigore Tinica, a fost in vizita la Bucuresti la ministrul Sanatatii, Alexandru…

- Fosta prim-ministra Natalia Gavrilița pare interesata de funcția de guvernator al Bancii Naționale a Moldovei (BNM), insa afirma ca discuțiile sunt inutile atat timp cat Octavian Armașu ramane la carma bancii centrale, relateaza Ziarul Național. „Numele meu a fost menționat in contextul poziției de…

- Vlad Mircea Pufu, presedintele Organizatiei municipale a PNL Buzau afirma luni ca Autostrada A7 risca sa fie Autostrada ”stirba” a Moldovei, el aratand ca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie sa evalueze din nou ofertele depuse de constructorii care s-au inscris la…

- „Aceasta coalitie a facut fata – este loc si de mai bine – numeroaselor provocari pe care le-am avut pana acum si am inchis un an cu instabilitate politica cu cele mai mari investitii directe. Avem exercitiul financiar trecut, care se inchide anul acesta, avem PNRR si avem investitiile financiare viitoare,…

- „Sub pretextul ca acum este la moda sa fii rusofob nu poți sa interzici unei minoritați majore din R.Moldova sa aiba posturile sale de televiziune”, susține analistul politic de la București Hans D. Hartmann, cu referire la decizia recenta a autoritaților de la Chișinau de a suspenda licența de emisie…