- Dumitru Comanescu, in varsta de de 111 ani și 202 de zile, a devenit oficial cel mai batran barbat din lume, dupa ce britanicul Bob Weighton, declarat era cel mai longeviv barbat de pe planeta, a murit la varsta de 112 ani. Bob Weighton, recunoscut de Cartea Recordurilor drept cel mai longeviv barbat…

- Cel mai batran barbat din lume este romanul Dumitru Comanescu, din București, care a ajuns la varsta de 111 ani și șapte luni. Acesta a ajuns pe primul loc mondial dupa ce deținatorul anterior al titlului a decedat. Romanul este oficial cel mai longeviv barbat al planetei, potrivit The Gerontology Research…

- Dumitru Comanescu s-a nascut pe 8 noiembrie 1908, la Provita de Jos, in Prahova. La Facultatea de Matematica l-a avut profesor pe Gheorghe Titeica, iar in Agronomie l-a avut ca mentor pe fondatorul Institutului de Cercetari Agronomice, Gheorghe Ionescu Sisesti. A lucrat timp de 70 de ani, iar la…

