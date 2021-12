Stiri pe aceeasi tema

- ADDA urca pe scena in ultima zi a Parcului Craciunului. Trei saptamani de spectacole, voie buna și jocuri pentru copii Primul Parc al Craciunului din vestul țarii s-a dovedit a fi un succes, de mare interes pentru timișeni, dar și pentru Consiliul Județean, ca finanțator și coorganizator. Ultima zi…

- O familie de romani stabilita de mai mulți ani in Italia a avut parte de momente de coșmar. Din nefericire, toți membrii familiei au fost implicați intr-un accident rutier mortal. Mezina familiei, o fetița in varsta de 12 ani, se zbate acum intre viața și moarte, in urma impactului extrem de violent.

- Ordinul de protecție provizoriu nu l-a putut ține departe de soție pe un barbat agresiv din Fratauții vechi in varsta de 50 de ani. Acesta a patruns in dormitorul soției pe geam la prima ora a dimineții. Soția de-o varsta cu el nu a inghițit ”surpriza” și a sunat la 112. Fiind vorba de incalcarea […]…

- Barbatul in varsta de 40 de ani, din Roman, care si-a injunghiat soția și cele doua fetite in varsta de trei luni, una dintre ele decedand, a vorbit, in sfarșit. Individul a fost audiat și a povestit anchetatorilor ca nu isi aminteste acest moment, deoarece „mintea i-a fost intunecata”. Agresorul a…

- O crima infioratoare s-a petrecut in aceasta dimineața in Roman, județul Neamț. Doua fetițe in varsta de doar 3 luni au fost injunghiate cu sange rece de catre propriul tata. Mama copiilor și fiul mai mare al familiei, in varsta de 10 ani au asistat la aceasta oroare.Baiețelul a reușit sa fuga din casa…

- Tragedie fara margini in Roman, județul Neamț, acolo unde un barbat in varsta de 40 de ani și-a injunghiat soția, dar și cele doua fiice gemene de doar doua luni. Din nefericire, unul dintre bebeluși nu a rezistat și s-a stins din viața, chiar la spital. Totodata, cea de-a doua fetița a fost transportata…

- Caz halucinant in județul Vaslui! Un barbat in varsta de 43 de ani, militar, a fost injunghiat in plina strada la Huși. Cu toate puterile, victima s-a tarat pana acasa, acolo unde a fost gasit de paramedici, in stare grava și plin de sange. Soția militarului a fost cea care a chemat ajutoarele și a…

- Atac sangeros intr-un local din Italia. Un barbat a injunghiat mortal o femeie dupa ce aceasta i-a refuzat avansurile. Tragedia a avut loc in provincia Torino. Barbatul de 34 de ani, de naționalitate marocana, statea la aceeași masa din bar cu victima.