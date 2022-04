Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar și-a ucis fiica in varsta de șapte zile in provincia Punjab din Pakistan impușcand-o mortal. Incidentul a avut loc duminica in Mianwali, care este orașul natal al prim-ministrului pakistanez Imran Khan. Barbatul era foarte dezamagit de faptul ca fiica lui nu s-a nascut baiat. Iata cum s-a intamplat…

- Subiectul pensiilor militare este unul extrem de fierbinte in Romania. A nascut controverse de-a lungul timpului, iar politicienii l-au folosit in discursul public, in funcție de interese. Cat este de corect ca un fost angajat al Armatei sa caștige mai mulți bani decat orice alt om care a muncit in…

- Doua persoane, mama si fiu, au murit, sambata dimineata, in judetul Olt, dupa ce casa le-a luat foc, incendiul fiind provocat, cel mai probabil, de un cos de fum deteriorat. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, echipaje din cadrul ISU Olt si ISU Arges au intervenit, sambata, in jurul…

- Un minor, in varsta de șapte ani, s-a stins din viața, dupa ce i s-a facut rau la școala. Tragedia a avut loc in comuna Mereni, Teleorman. Cel mic a murit inainte ca medicii sa ajunga la e.

- Violența impotriva animalelor este extrem de des intalnita in Romania, iar acest lucru se poate observa la fiecare pas, doar daca aruncam un ochi in jurul nostru. Din pacate, de cele mai multe ori, abuzatorii de animale raman nepedepsiți sau, chiar mai mult, aceștia au și autorizații care incurajeaza…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a murit intr-un accident rutier produs chiar in fața locuinței sale. Este vorba de accidentul produs in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 1.30, pe drumul județean din Hartop.Din primele cercetari ale poliției rezulta ca Ionel Leonte, in varsta de 50 de ani, ...

- Scene desprinse din filme au avut loc, marți, in curtea unui liceu din Caracal, unde un tanar de 21 de ani a avut un conflict cu un barbat in varsta de 64 de ani caruia i-a tamponat intenționat mașina. Scene au fost filmate și au ajuns și in atenția poliției. De asemenea, tanarul de 21 de ani a fost…