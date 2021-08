Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Adrian Wiener susține ca protecția oferita de vaccinul anti-COVID crește cu varsta. Concluzia a fost trasa in urma analizei facute pe statisticile din Israel privind formele severe ale bolii. Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților Adrian Wiener a analizat cifrele și a ajuns…

- Un barbat in varsta de 32 de ani a fost arestat preventiv dupa ce și-a injunghiat iubita, o tanara de 25 de ani din Cluj-Napoca. ”La data de 18 iulie, in jurul orei 04.00, poliția a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca o tanara in varsta de 25 de ani, din Cluj-Napoca, a fost agresata fizic…

- Victoria obtinuta de Spania in fata Elvetiei, la penalty-uri, meci difuzat de Pro TV, a fost lider de audienta in intervalul 19.00 - 21.42. Meciul decis de italieni in fata belgienilor a fost, de asemenea, in top. In randul publicului national, cu varsta cuprinsa intre 21 si 54 de ani, din…

- Crima infioratoare intr-o localitate din Satu Mare. Doi batrani au fost uciși cu sange rece, in propria casa. Doi soți au fost uciși in propria locuința, de un recidivist, in noaptea de joi spre vineri. Batranul de 88 de ani și femeia de 76 de ani, din localitatea Tarșolț, au fost descoperiți fara viața de…

- Un tanar roman, in varsta de 31 de ani, a fost reținut de organele de poliție din Spania, dupa ce a fost acuzat de infracțiunea de jaf violent și intimidare. Barbatul ar fi furat, sambata, 12 iunie, telefonul mobil și mai multe bunuri ale unei femei din Borne de Palma, Mallorca. A luat victima de […]

- Polonia a lansat o ampla campanie de informare privind vaccinarea adolescenților din categoria 12-15 ani. Autoritatile au anuntat ca vaccinarea la aceasta categorie de varsta incepe pe 7 iunie. Campania de informare a inceput in școli. Și Franța imunizeaza adolescenții intre 12 și 18 ani incepand cu…

- Șofer roman de TIR, amendat cu 1,7 milioane de euro in Franța. Care a fost motivul pentru uriașa sancțiune Șofer roman de TIR, amendat cu 1,7 milioane de euro in Franța. Care a fost motivul pentru uriașa sancțiune Un sofer roman de TIR, in varsta de 50 de ani, a fost prins langa Perthus, localitate…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Giurgiu, au descoperit, in urma unui control efectuat unui ansamblu rutier, cantitatea de 16.860 de kilograme deșeuri din plastic, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente…