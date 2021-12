Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost gasit mort in scara blocului din Roma in care locuia. Potrivit poliției, barbatul a fost impușcat in cursul nopții, in timp ce intra in lift, dar cadavrul a fost gasit dimineața, de postas.

- Doi turisti americani au fost amendati dupa ce au patruns in Colosseumul din Roma in afara orelor de vizitare, pentru a experimenta placerea de a bea o bere in interiorul amfiteatrului roman. Cei doi tineri, in varsta de 24 si 25 de ani, au urcat pana la al doilea nivel al monumentului la primele ore…

- Crima de proporții in Austria! Autorul crimei ingrozitoare este chiar un roman, care a ucis o femeie și ulterior i-a abandonat cadavrul pe treptele unei cladiri publice din Austria. Trupul neinsuflețit al victimei a fost gasit in apropierea centrului orașului Villach. Iata cum s-a intamplat, de fapt,…

- Crima șocanta in Roman, județul Neamț, sambata dimineața. Un barbat și-a injunghiat soția și fiicele gemene in varsta de trei luni. Unul dintre bebeluși a murit la spital. Barbatul in varsta de 40 de ani a fost retinut dupa ce si-a injunghiat fiicele, dar nu poate fi audiat. „Barbatul a fost adus in…

- Fostul politician roman Marian Mihalache a devenit subiectul unui documentar TV difuzat in Irlanda, dupa ce și-a ucis amanta cu sange rece. Crima pasionala a politicianului din Hundoara a starnit multe controverse, fiind considerata ”demna” de a fi ecranizata.

- Trupul fara viața al unui roman de 38 de ani a fost gasit la Roma, langa Ponte Sisto pe malul Tibrului, sfașiat de un caine. Asasinul lui, Massimo Galioto, un italian de 45 de ani, a fost condamnat pe viața...