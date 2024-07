Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Crișan, un tanar roman in varsta de 28 de ani, a disparut fara urma de pe aeroportul Fiumicino de langa Roma. Acesta a fost vazut ultima oara in urma cu cinci zile, in zona Terminalului T3 al aeroportului, transmite publicația Il Nuovo 7 Colli.

- E alerta in Maramureș dupa ce un adolescent in varsta de 16 ani a disparut! Mihai a plecat de acasa, din Berchez, si nu s-a mai intors. Familia și oamenii legii il cauta. Daca l-ai vazut, suna la 112!

- Tragedie de proporții in Italia. Un roman a fost gasit mort intr-o padure din apropierea zonei in care locuia. Barbatul de 30 ani a fost dat disparut, dupa ce rudele nu au mai putut sa ia legatura cu el și s-au ingrijorat. Din nefericire, barbatul a fost gasit mort la doar 24 de ore dupa cautari.

- vești incredibile din Italia! Dupa trei saptamani de cautari, trupul lui Cristian, tanarul luat de viiturile din Italia, ar fi fost gasit! A fost cautat in cele mai periculoase zone ale raului Natisone, dar pana astazi echipa de salvatori nu a gasit nimic.

- Un tanar roman, Bogdan Mihai, in varsta de 21 de ani, a disparut fara urma in Italia, iar de cinci luni familia sa traiește in agonie. In ciuda eforturilor continue ale rudelor și ale autoritaților, Bogdan este de negasit, iar dispariția sa ramane un mister. In luna ianuarie a acestui an, Bogdan Mihai…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Motru au fost sesizați duminica prin apel 112, cu privire la faptul ca fratele sau, Stuparu Adrian, de 36 de ani, din comuna Slivilești, sat Șiacu, a plecat in mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1,70 m, atletic, greutate…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism marca Mercedes, de aproximativ 450.000 lei, cautat de catre autoritatile din Italia, aflat in posesia unui cetatean roman.

- Familia unui roman urmarit internațional i-a condus pe polițiști direct la acesta. Soția și copilul erau supravegheați, astfel ca atunci cand barbatul i-a chemat sa petreaca Paștele cu el in Italia, și-a dezvaluit de fapt ascunzatoarea. Polițiștii l-au ridicat chiar din aeroportul in care ii aștepta.