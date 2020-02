Stiri pe aceeasi tema

- ■ a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea autoizol\rii, pentru trei cet\]eni veni]i din China ■ Patru persoane care au venit recent in Neamt din regiunea Lombardia, Italia, au fost preluate de reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica si plasate in carantina pentru o perioada de 14 zile.…

- Noul tip de coronavirus din China, care a dus la moartea a sute de persoane, tinde sa provoace o pandemie, sunt de parere mai mulți specialiști in domeniul bolilor infecțioase, citați de The New York Times.Citește și: SONDAJ CURS – PNL s-a desprins, PSD in ușoara creștere, iar USR nu pare…

- Facebook a anunțat ca va elimina postarile care genereaza dezinformare cu privire la coronavirus, fapt care va insemna o adevarata provocare, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Focarul de coronavirus a starnit un val de sentimente anti-China la nivel global. Informațiile false s-au raspandit…

- Un cetatean in varsta de 44 de ani a murit in Filipine. El era originar din China, chiar din orasul Wuhan unde a izbucnit focarul de coronavirus. Potrivit surselor din presa straina, barbatul suferea de o forma severa de pneumonie din cauza coronavirusului si a decedat sambata.Este primul deces din…

- Doua cazuri de contaminare cu noul coronavirus chinez au fost depistate in Italia, primele in aceasta tara, a anuntat premierul Giuseppe Conte. O a treia persoana suspectata de infectare cu noul virus mortal din China este un roman si a fost plasat in carantina.

- Un tanar de 24 de ani, din Bacau, este primul roman suspect de coronavirus, maladia fatala care a facut deja zeci de victime in China. Medicii l-au transportat pe pacient la Institutul Matei Balș din Capitala, insa se pare ca modul in care este tratat acest caz extrem de periculos nu est deloc pe masura.

- China a confirmat sambata ca 41 de oameni au murit pana acum din cauza noului coronavirus care a infectat peste 1.300 de persoane la nivel mondial, in timp ce autoritațile medicale din intreaga lume lucreaza pentru a preveni o pandemie. Cel mai tanar pacient infectat are doi ani. Presa chineza scrie…

- Orasul Wuhan din China, centrul unui focar de coronavirus nou, va construi al doilea spital dedicat tratarii pacientilor infectati cu acesta, relateaza sambata Reuters care citeaza People's Daily.Constructia spitalului, care va fi dotat cu 1.300 de paturi, este programata sa dureze o jumatate de luna,…