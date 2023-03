Stiri pe aceeasi tema

- Romanul dat disparut dupa tragedia feroviara din Grecia a fost declarat mort, anunta MAE. Autoritatile locale au reusit sa-l identifice printre victimele accidentului de tren produs marti noapte. Intre timp, sunt proteste in Grecia dupa nenorocirea care a frant zeci de destine. Rudele si apropiatii…

- Ministrul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca un roman, care fusese dat disparut de familie, a fost identificat printre victimele accidentului feroviar din Grecia. MAE precizeaza ca repatrierea trupului neinsufletit se va realiza dupa finalizarea, de catre autoritatile elene, a tuturor procedurilor specifice…

- Un cetațean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma accidentului feroviar produs in Grecia, in noaptea de 28 februarie/1 martie 2023, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca autoritațile elene competente au notificat Consulatul General al Romaniei la Salonic ca un cetațean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma accidentului feroviar din noaptea de 28 februarie spre 1 martie. Potrivit unui comunicat…

- Un cetațean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma accidentului feroviar produs in Grecia in noaptea de 28 februarie spre 1 martie, a anunțat sambata Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca autoritațile elene au notificat Consulatul General…

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma accidentului feroviar care a avut loc in Grecia, in localitatea Tempe, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. 57 de morți este ultimul bilanț al tragediei din statul elen.

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma accidentului feroviar care a avut loc in Grecia, in localitatea Tempe, a anuntat sambata Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, autoritatile elene competente au notificat Consulatul General al Romaniei la Salonic…

- MAE informeaza ca autoritațile elene competente au notificat Consulatul General al Romaniei la Salonic ca un cetațean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma accidentului feroviar din noaptea de 28 februarie spre 1 martie.