- Eurodeputatul PSD Razvan Popa susține ca atacul lansat de eurodeputatul Vasile Siegfried Mureșan la adresa premierului Viorica Dancila, aflat la Bruxelles, este doar prețul platit de acesta, pentru locul pe lista PNL la viitoarele alegeri europarlamentare. „Domnul Mureșan s-a gandit sa comenteze pe…

- „Pacientul englez”, romanul canadianului Michael Ondaatje, publicat in 1992, a fost declarat duminica seara castigatorul Golden Man Booker Prize, distinctie acordata celei mai apreciate dintre cartile care au castigat premiul Man Booker in ultima jumatate de secol. Romanul a castigat premiul in anul…

- Viețile a sute de oameni din vestul țarii atarna de un fir de ața. Au nevoie urgent de o inima, un rinichi, un plaman sau un ficat sanatos pentru a avea o șansa de a trai. Din pacate, listele de așteptare sunt atat de lungi, incat mulți dintre ei mor inainte de a beneficia de […] Articolul Transplantul…

- 578 de locuri de munca sunt disponibile in prezent la Brașov. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, cele mai multe posturi vacante sunt pentru agent securitate, casier, electrician, femeie de serviciu, lacatuș mecanic, muncitor necalificat la asamblarea si montarea…

- Un tanar roman a murit in Italia intr-un accident ingrozitor, dupa ce masina lui a fost izbita in plin de un alt autoturism condus de o șoferița in varsta de 60 de ani. Femeia se afla in coma la spital. Cele doua autoturisme au fost proiectate intr-un canal de pe marginea drumului, fiind serios avariate.…

- Mijlocașul roman Alexandru Chipciu, dat afara de Anderlecht. Internaționalul tricolor va pleca, cel mai probabil, in aceasta vara. Anuntul a fost facut de site-ul Anderlecht-Online, care sustine ca mAlex a fost pus pe lista de transferuri de conducerea clubului. Internationalul de 28 de ani isi cauta…

- Trei romane ce marcheaza debutul editorial al unor scriitoare - "How To Be Human", de Paula Cocozza, "Eleanor Oliphant Is Completely Fine", de Gail Honeyman, si "We That Are Young", de Preti Taneja - alcatuiesc lista scurta din acest an a volumelor nominalizate la Desmond Elliott Prize, un prestigios…