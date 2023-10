Stiri pe aceeasi tema

- Nimic nu i-a stat in cale unui roman atunci cand fosta iubita l-a anunțat ca se desparte de el. Gelos și furios, barbatul s-a urcat in mașina și a plecat sa se razbune. A condus 7 ore pana in Austria, numai ca sa-l bata pe actualul partener al femeii.

- Totul a ieșit la iveala dupa ce polițiștii au fost chemați la un adapost pentru muncitori romani, unde o cearta doi barbați scapase de sub control, potrivit Stiridiaspora. Potrivit poliției, tanara romanca de 27 de ani, și-a anunțat partenerul, care locuiește in Romania, ca se desparte de le pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat intr-un interviu acordat publicației austriece Der Standard, ca Romania va da in judecata Austria la Curtea Europeana de Justiție și va cere despagubiri, daca guvernul de la Viena se va opune din nou aderarii Romaniei la Schengen.

- Primul pacient roman tratat in strainatate dupa exploziile produse la Crevedia a revenit in noaptea de marți spre miercuri in țara. Este vorba despre un pompier in varsta de 28 de ani din București, care a primit ingrijiri și tratament la Spitalul universitar Graz, din Austria. Citește și: Video. Casa…

- Irina Rimes iși surprinde din nou fanii, cu un clip incendiar, in care apare alaturi de Cosmin Nedelcu alias Micutzu – actorul de film și stand-up roman, apreciat pentru glumele sale. De aceasta data, el joaca rolul iubitului artistei, de care aceasta s-a desparțit, dar caruia ii promite in continuare…

- O anvelopa s-a desprins cu tot cu janta de pe o mașina, in timpul mersului, și a zburat pe banda opusa, in parbrizul unei mașini conduse de un tanar șofer roman, pe o autostrada din Austria.

- Mirel Radoi (42 de ani) se afla in aceste momente in cantonament cu noua sa echipa, Al Bataeh, iar antrenorul roman a disputat primul sau meci pe banca formației din Emiratele Arabe Unite.Numit la finalul lunii mai pe banca celor de la Al Bataeh, Mirel Radoi a disputat primul sau meci abia marți, 24…