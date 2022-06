Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara lucratorii S.P.R. 2 Ipotești n timp ce desfașurau activitați de indrumare, supraveghere și control al traficului rutier pe raza secției de poliție, au observat in trafic, pe DC 65 din satul Bursuceni, comuna Verești un autoturism despre care aveau informații ca șoferul nu poseda permis…

- Un barbat a sarit cu parașuta din turla Catedralei Neamului, in interiorul construcției. Videoclipul a fost postat recent pe Youtube, dar momentul filmarii pare mai vechi. In imagini se observa cum barbatul se pregatește și executa un salt cu parașuta din cel mai inalt punct al Catedralei, aflat la…

- CARAȘ-SEVERIN – Nu mai puțin de doua milioane de lei, atat e paguba suferita de statul roman de pe urma activitații nefiscalizate a unui constructor carașean, care tot construia, dar nu ar fi inregistrat contabil veniturile de pe urma activitații! Perchezițiile au fost efectuate la sediul și la punctele…

- Berbec Starea de spirit este excelenta pentru o zi de duminica. Primești vești care iți schimba proiectele din urmatoarea perioada. In plus, ai parte de momente emoționante din partea prietenilor.TaurNumai o ieșire in lume te va scapa de gandurile negre. Discuta cu partenerul tau și vei lamuri mai multe…

- La doar 45 de ani, viața pentru Cristian Chira s-a terminat brusc pe o șosea din Spania, in TIR-ul pe care acesta lucra de ani buni. Barbatul originar din Salaj a murit, dupa ce camionul s-a rasturnat și l-a strivat, la o coliziune cu un alt autoturism.

- Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata de catre reprezentanții unei instituții medicale din oraș, cu privire la faptul ca in cadrul unei intervenții chirurgicale, efectuata joi, au extras din stomacul unui barbat de 35 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, un lingou de aliaj galben. Verificarile…

- Un roman in varsta de 44 de ani a provocat un scandal la bordul aeronavei Copenhaga - București și a fost preluat, joi seara, de Poliția de Frontiera direct din avion. Barbatul era in stare avansata de ebrietate, scrie Mediafax. La Aeroportul Internațional Henri Coanda, echipajul zborului unei companii…

- Vineri, 18 martie, ora 19.14, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, in timp ce desfașurau o acțiune pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care conduc sub influenta bauturilor alcoolice pe str. Oborului din Gura Humorului, au oprit pentru control autoturismul…