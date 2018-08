Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a ajuns erou in Marea Britanie dupa ce a intrat intr-o casa in flacari și a salvat un batran de la moarte. Cristian Dumitrescu, care lucreaza ca taximetrist in orașul Exeter, a dat dovada de un curaj ieșit din comun. Romanul, originar din Iași, a reușit sa salveze de la moarte un batran a […]…

- Viața lui Catalin Zmarandescu a fost una plina de perpeții, mai ales dupa ce acesta a ajuns vedeta din postura de garda de corp a omului de afaceri Gigi Becali, scrie spynews.ro. Implinit atat in plan sportiv cat și financiar, fostul spotiv a trecut printr-un moment de cumpana in 2009 cand s-a implicat…

- Furios ca nu si-a primit banii pentru casele la care a lucrat, un roman s-a urcat intr-un excavator si a distrus o parte dintre ele. S-a intamplat in Anglia, unde conationalul muncea pentru o firma de constructii.

- Brutarul roman Florin Morariu a infruntat teroriștii inarmați cu cuțite care taiau lumea pe strada acum mai bine de un an, in iunie 2017, in timpul atacului din London Bridge. Florin era de serviciu la brutarie in acea seara și a luat doua navete de paine in maini, cand a vazut ce se intampla. A…

- Presedintele SUA, Donald Trump, afirma, intr-un interviu din Marea Britanie, ca intentioneaza sa candideze pentru un nou mandat pentru ca "toata lumea vrea" acest lucru si pentru ca niciun adversar democrat nu il poate invinge, liderul american oferind detalii si despre discutia cu regina Elizabeth.

- Șase albanezi au fost descoperiți aproape congelați intr-un TIR condus de un șofer roman. Imigrații voiau sa ajunga in Marea Britanie. Descoperirea a fost facuta in Anglia, in urma unui control al Poliției. Șoferul, originar din Satu Mare, le-a declarant autoritaților ca a staționat in Franța, apoi…

