Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Eugen Moldovan a donat marti, chiar in ziua in care a implinit 42 de ani, celule stem hematopoietice pentru un bebelus de cinci luni din Italia. Ioan Eugen Moldovan a donat ieri, chiar in ziua in care a implinit 42 de ani, celule stem hematopoietice pentru un bebelus de cinci luni din Italia.

- Un tanar fotbalist roman, in varsta de 19 ani, și-a pierdut viața in urma unui accident tragic care a avut loc in Italia. Alexandru Liviu Peia era fotbalist la echipa de tineret a echipei Varese...

- Un roman in varsta de doar 19 ani a murit, sambata, intr-un cumplit accident rutier produs intre localitatile Gavirate si Caravate din provincia Varese... The post Accident groaznic in Italia: Un tanar roman de 19 ani a murit prins intre fiare appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea Un frumos exemplu civic! Un roman laudat de autoritațile italiene, dupa ce a reparat voluntar parcul localitații in care locuiește Un roman laudat de autoritațile italiene, dupa ce a reparat voluntar parcul localitații in care locuiește Ion Toma, un roman stabilit in Italia, a fost laudat…

- ■ evenimentul, aflat la a treia editie, s-a desfasurat in zilele de 26 si 27 octombrie, pe scena Casei Culturii Ion Creanga ■ au participat la competitie scoli de dans din toate colturile tarii, dar si din Franta, Italia, Moldova, Ungaria ■ Casa Culturii Ion Creanga din Tirgu Neamt a gazduit, simbata…

- Un roman de 50 din Italia a murit dupa ce a fost atacat de un porc. Potrivit ilfattoquotidiano.it, citat de observator tv, barbatul venise cu un baiețel de doi ani, care a ajuns și el la spital, sa viziteze animalele, crescute in mod ilegal, la domiciliul unor prieteni din Corcolle.

- Mircea Nicolae Mateiu, un cetațean roman de 28 de ani, care locuiește in Italia, cu un cazier impresionant, a fost arestat joi in urma unei acțiuni spectaculoase, la care au participat agenți de la poliția de stat, locala, personal militar și chiar pompieri. Barbatul fusese eliberat din pușcarie luna…

- Vasile, un tanar roman in varsta de 18 ani, a fost gasit mort pe o strada din Italia. Tanarul fusese dat disparut de sambata noapte, atunci cand a plecat de la o discoteca, spunand ca merge acasa.