- Liderul regiunii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, a anuntat luni ca isi trimite trei dintre fiii sai, adolescenti, sa lupte in Ucraina, unde el a indemnat sa fie folosite arme nucleare, informeaza AFP. Kadirov si militiile sale, "kadirovti", au fost acuzati de numeroase abuzuri in Cecenia. Oameni ai sai…

- Ramzan Kadirov, liderul regiunii Cecenia din Rusia, a declarat sambata ca Moscova ar trebui sa ia in considerare utilizarea unei arme nucleare tactice in Ucraina, pe fondul unor noi esecuri pe campul de lupta, anunța rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa ce Ucraina a anunțat ca a recucerit un teritoriu impresionant, Ramzan Kadirov a anunțat ca la instrucțiunile date de el, trupe de elita au ajuns in Ucraina pentru a lupta din nou dupa ce trupele cecene „au fost in vacanța”, potrivit serviciului BBC rusesc citat de Ukrainska Pravda . Kadirov a publicat…

- Poziția unui soldat cecen este lovita de un proiectil exact in momentul in care lauda realizarile de pe front, arata o filmare distribuita de Centrul de Excelența al Comunicațiilor Strategice al Armatei din Ucraina, relateaza publicația Obozrevatel . Autenticitatea clipului nu poate fi verficata in…

- In razboiul din Ucraina, Vladimir Putin a trimis inclusiv cecenii conduși de Ramzan Kadirov, dar in Cecenia exista și o alta tabara, care lupta de partea Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cecenul Ramzan Kadirov, care s-a remarcat in ultima perioada mai degraba prin filmulețe pe TikTok, seriale penibile cu un fals Zelenski și mesaje pe Telegram, anunța ca autoritațile ruse dezvolta un „plan de demilitarizare” pentru țarile NATO. Kadirov s-a laudat ca a discutat deja despre planul „demilitarizarii…

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, se vorbeste despre un contraatac al Peninsulei Crimeea, in incercarea de a o recuceri de la rusi. Intre timp

- Apti Alaudinov, comandantul fortelor cecene care lupta pentru Rusia in Ucraina si mana dreapta a lui Ramzan Kadirov, a laudat invazia Ucrainei de catre presedintele rus Vladimir Putin, numind-o „razboi sfant” impotriva valorilor „satanice” ale Europei si Statelor Unite, precum si comunitatii LGBTQ,…