Un român din Spania a jefuit o refugiată din Ucraina. S-a dat drept polițist și i-a luat toți banii Un roman de 46 de ani a fost arestat in Spania, saptamana trecuta, dupa ce a jefuit o refugiata din Ucraina. Barbatul i-a spus femeii ca este agent al Poliției Naționale și ca o suspecteaza ca vinde droguri, a percheziționat-o și i-a luat toate economiile. Victima facea fotografii cand romanul s-a apropiat de ea cu […] The post Un roman din Spania a jefuit o refugiata din Ucraina. S-a dat drept polițist și i-a luat toți banii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

