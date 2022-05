Un roman in varsta de 28 de ani din Sighetu Marmației a coordonat o grupare infractionala care a traficat peste 36.000 de migranti ilegali, destructurata in colaborare cu autoritatile austriece. „Politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, impreuna cu autoritatile austriece, au documentat si finalizat activitatile derulate pentru destructurarea unei grupari de criminalitate organizata specializata in migratia ilegala. Coordonatorul gruparii este un roman, in varsta de 28 de ani, cunoscut cu antecedente penale inca din perioada minoratului”,…