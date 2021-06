Stiri pe aceeasi tema

- ■ un tinar a detinut un Kalasnicov, o grenada, gloante si incarcatoare ■ arsenalul a fost ingropat in Cluj ■ l-a scos la vinzare si a negociat cu un investigator sub acoperire ■ a cautat marfa ilicita, dar a uitat locul unde o ingropase ■ recent, de arsenal a dat un localnic, care efectua sapaturi […]…

- Șase membri ai Consiliului de Securitate al ONU - Estonia, Franța, Irlanda, Norvegia, Marea Britanie și Statele Unite - au condamnat miercuri deturnarea de catre Belarus a avionului civil in care se afla jurnalistul Roman Protasevici, spunand ca este „un atac flagrant impotriva siguranței aviației civile…

- Un sofer roman de camion a fost injunghiat mortal, duminica, de un atacator necunoscut intr-o parcare de pe o autostrada din Franta. Scena tragica s-a petrecut chiar sub ochii sotiei sale. Procuratura din Amies a anuntat, luni, deschiderea unei anchete.

- Barbatul a fost condamnat la moarte prin impușcare pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Inainte de 1989, Constantin Moraru a ucis 4 oameni. Acum este suspectat ca a omorat o vecina. Acuzat de crima Tragedia a avut loc in luna martie, in localitatea Burila Mare. O femeie in varsta de 76 de ani a fost gasita…

- Sica Dumitrescu, fiul fostului mare internațional Ilie Dumitrescu, a fost trimis in judecata, in urma cu o luna, pentru trafic de droguri de mare risc, alaturi de un complice, caporal in Ministerul Apararii Naționale. Fostul fotbalist roman a vorbit recent despre fiii sai, in special despre Sica, la…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs (36 de ani) nu a avut decat o faza controversata la Kiev, in meciul Ucraina - Finlanda 1-1 din preliminariile Campionatului Mondial. Zincenko a atins mingea cu mana in careu in minutul 31, insa nu a fluierat nimic. „I-ar fi schimbat VAR decizia?”, scrie cotidianul Yle. Dupa…

- Un muncitor roman in varsta de 34 de ani a fost omorat, vineri dimineata, in abatorul Tonnies din Rheda-Widenbruck, el fiind injunghiat de un alt roman in timp ce se afla la banda de transare a carnii, scriu jurnalistii de la Deutsche Welle. Agresorul, in varsta de 35 de ani, si prietena acestuia,…