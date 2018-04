Stiri pe aceeasi tema

- Radu Nicolae locuia de cinci ani la Londra, unde era muncitor. Se stabilize in zoba Colindale, alaturi de iubita sa si de fiul sau de sase luni. Zona este una linistita, iar vecinii sunt socati de cele intamplate. Tanarul a fost gasit injunghiat in apartamentul sau duminica, 15 aprilie. A fost dus la…

- Radu Nicolae, originar din Brasov, a fost gasit injunghiat in apartamentus in care locuia cu iubita sa si fiul sau de doar sase luni. Politistii sunt in alerta, dupa ce in zona a mai fost o crima descoperita cu o jumatate de ora inainte.

- Politia a descoperit "un obiect suspect" in furgoneta individului care a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei, potrivit unui purtator de cuvant al institutiei, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Politia a izolat zona pentru a continua ancheta, a adaugat…

- Sambata, in jurul orei 19.30, prin apel 112, o persoana, pasager al unui autoturism, a annțat ca in urma unor șicanari in trafic, conducatorul unui alt autoturism i-a amenintat, pe el și pe ceilalți pasageri ai mașinii, cu un pistol. In cel mai scurt timp, un echipaj al Secției 6 Poliție și un echipaj…

- Un roman a fost reținut in Londra și a fost acuzat de infracțiuni de sclavie moderna. Polițiștii au descoperit ca peste 50 de persoane erau exploatate de catre acesta. 23 de persoane au fost gasite locuind intr-o casa, inghesuiți, inclusiv șase femei și doi copii. Zece persoane au fost preluate…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, la control, un autoturism marca Nissan Juke, ce figura ca fiind furat din Franta, din data de 23.09.2016. In data de 01 februarie a.c., in jurul orei 15.20, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni,…

- Gheorghe Dorel Leoco, un barbat de 47 de ani a intrat in atenția autoritaților din Spania dupa ce a devenit principalul suspect in cazul unei tinere care a fost rapita de pe strada și violata intr-o cladire parasita, in localitatea El Puerto de Santa Maria, provincia Cadiz.