Stiri pe aceeasi tema

- Un roman și-a ucis soția cu un cuțit, in Italia, la Torino. Criminalul a sunat, ulterior, la poliție, la ora doua noaptea, pentru a anunța ce a facut. In varsta de 46 de ani, Constantin Grigoraș locuia de un an intr-un apartament, alaturi de soția sa, Nicoleta (38 de ani) și cei doi fii ai […] The post…

- Un roman și-a omorat soția cu un cuțit la Torino. Barbatul a sunat apoi la poliție, la ora doua noaptea, pentru a anunța nenorocirea. Constantin Grigoraș, in varsta de 46 de ani, locuia de un an intr-un apartament de la Torino, alaturi de soția sa, Nicoleta (38 de ani) și cei doi fii ai lor, de 6 și…

- Tragedie in Italia! Un roman in varsta de 45 de ani s-a sinucis. Barbatul a fost gasit spanzurat in locuința sa din Siracusa. Potrivit primelor informații, acesta ar fi suferit o decepție in dragoste. Vecinii s-au plans de un miros urat din apartamentul barbatului și au alertat poliția. Oamenii legii…

- Tragedia a avut loc in localitatea Ome din Italia. Detaliile crimei sunt absolut șocante. Un barbat și-a injunghiat soția cu cinci lovituri de cuțit, dupa care i-a spart o sticla in cap. In timp ce femeia zacea agonizand, barbatul s-a hotarat sa iși puna capat zilelor. El s-a dus și a inghițit…

- Cine este Vadim Malogolovenko, barbatul impușcat pe un camp din Bistrița. Tanarul, in varsta de 31 de ani, a fost operat, dupa ce a fost gasit impușcat de șase ori, sambata dimineața, pe un camp din localitatea bistrițeana Cepari. De profesie fotograf, Vadim a fost salvat de un agricultor care a ieșit…

- Un roman de doar 24 de ani a murit electrocutat in Italia, cand incerca sa fure cupru de la un transformator de curent. Tragedia a avut loc in Pont-Canavese, o comuna din provincia Torino. Accidentul a fost raportat...

- Barbatul de 46 de ani conducea o motocicleta pe care era si fiul in varsta de 22 de ani. La un moment dat, a pierdut controlul asupra directiei de mers, motocicleta s-a rasturnat, iar cei doi au fost aruncati la cativa metri distanta. Barbatul in varsta de 46 de ani a fost proiectat intr-un stalp…

- Roman mort in Italia, chiar de ziua lui. Fiul acestuia, in stare grava la spital, in urma unui accident cumplit de motocicleta. Valentin Berbece din județul Alba avea 47 de ani, iar baiatul lui, care se afla pe motocicleta, are 22 de ani. In ziua cand Valentin Berbece sarbatorea implinirea celor 47…