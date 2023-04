Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de origine romana a fost arestat in Italia dupa ce s-a dat drept preot și apoi a ocupat in mod abuziv un apartament. El a reușit sa convinga un cuplu de batrani sa-l lase sa intre in bloc dandu-se drept preot, care vine sa binecuvanteze locuințele.

- La locul solicitarii au fost alocate forțe și mijloace de intervenție (doua autospeciale de stingere, o autospeciala pentru intervenție și salvare de la inalțime, doua ambulanțe SMURD TIM și EPA) de la Detașamentul de pompieri și SVSU Roman.Incendiul se manifesta cu flacara deschisa și degajare mare…

- Patru persoane au fost arestate dupa ce au ocupat o casa din orașul spaniol Cadiz și l-au atacat pe proprietarul care a incercat sa-și recupereze casa intrand pe fereastra, relateaza La Vanguardia.

- Zeci de migranți, aflați la un pas de moarte, au fost salvați de autoritațile italiene, dupa ce transfugii au fost descoperiți in camionul unui cetațean roman. Cei 32 de barbați de origine asiatica erau ascunși intr-un rezervor de fibra, fara aer și apa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un cetațean roman din Italia a ieșit la plimbare cu 1.600 de euro in buzunar, bani pe care ii avea in casa și pe care i-a luat cu el de teama hoților, dar i-a pierdut.Acesta a lansat un apel pe Facebook: „Ofer recompensa 30% din suma respectiva celui care i-a gasit și ii va returna.”... View Article

- Ofițeri in civil ai poliției rutiere din Koln au oprit un roman in varsta de 33 de ani, care intrase in Germania dinspre Belgia, la volanul unui Audi Q5, pe autostrada A4, in apropiere de Elsdorf, dupa ce SUV-ul inmatriculat in Italia a atras atenția oamenilor legii din cauza vitezei excesive, informeaza…

- Un turist american a fost impresionat de ospitalitatea și generozitatea poporului roman. Astfel a hotarat sa publice pe rețeaua de socializare TikTok experiența avuta la inchirierea unui apartament in Brașov.

- Barbatul, in varsta de 45 ani, a plecat de la locul acela de munca, iar pana iși va gasi alt job va sta in strada. „Dupa patru luni de munca grea, la despicat, incarcat și transportat lemne, mi-au dat 50 de euro și mi-au incarcat o data telefonul. Sa protestez? Și cu ce susținere? Am […] Articolul Povestea…