- O tanara romanca stabilita in Italia a incetat din viața, dupa ce iubitul ei a torturat-o in mod repetat. Deși prima data s-a declarat ca a murit din cauza unei afecțiuni a plamanilor, in urma unor anchete amanunțite, medicii legiști au descoperit ca organele ei i-au cedat, pe rand, din cauza batailor…

- Un barbat din Italia plasat in arest la domiciuliu a cerut sa fie transferat la inchisoare pentru ca nu mai putea sa suporte sa stea in aceeași acsa cu soția sa. Barbatul le-a spus polițiștilor ca viața lui privata a devenit un calvar și ca vrea sa mearga la inchisoare.

- Un barbat de 31 de ani din Republica Moldova care deține și cetațenia romana, a fost prins la frontiera de peste Prut de catre oamenii legii. Acesta fiind cautat de autoritațile italiene pentru savarsirea infracțiunii de furt. .

- Cristian Daravoinea, șoferul roman de TIR, care locuia in Italia, a fost condamnat la 21 de ani de inchisoare. Barbatul și-a ucis iubita cu sange rece atunci cand aceasta l-ar fi anunțat ca vrea sa-l paraseasca. Tragedia a avut loc in bucataria casei lor din Nereto.

- Judecatorii au decis în urma apelului ca barbatul sa fie închis pe viața. De asemenea, acesta va plati daune familiei victimei în valoare de peste 280.000 de euro. Expertiza psihiatrica la care a fost supus barbatul a…

- Un moldovean in varsta de 28 de ani risca 15 ani de inchisoare pentru ca l-a injunghiat din gelozie pe noul prieten al fostei iubite. Incidentul a avut loc in luna mai curent, in orașul Ekaterinburg, Rusia.

- Fostul acționar de la Dinamo, Dragoș Savulescu, a fost reținut de autoritațile din Grecia, in noaptea de duminica spre luni, in timp ce se afla pe insula Mykonos, deși nu ar fi trebuit sa paraseasca Italia. Iubita lui Dragoș Savulescu a postat, pe rețelele de socializare, imagini in care afaceristul…

- Dragoș Savulescu, fostul acționar de la Dinamo, risca sa se puna iar rau cu legea, asta dupa ce iubita sa l-a dat de gol ca se afla in vacanța in Mykonos, el trebuind sa nu paraseasca Italia.